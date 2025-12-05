Ribeira Brava mantém programação do Mercadinho de Natal com noite dedicada à música

O Mercadinho de Natal da Ribeira Brava continua este sábado com um programa centrado na música e no convívio na frente-mar da vila, segundo informa a autarquia.

O espaço, onde se encontram várias barraquinhas com opções gastronómicas e castanhas assadas, recebe actuações a partir das 18h30.

A programação inclui a estreia da Orquestra Infanto-Juvenil Bandolinística Ribeirabravense e a atuação do Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava. A noite encerra com o grupo Os Lordes.

O Mercadinho de Natal mantém-se como ponto de encontro associado a gastronomia, cultura e tradição.

Durante o fim de semana, entre as 17h30 e as 20h30, as crianças têm ainda acesso a viagens de comboio pelo centro histórico da vila.