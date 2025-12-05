Movimento RB1 vota contra Orçamento Municipal da Ribeira Brava para 2026

O Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1), através do vereador Marco Martins, anunciou, em comunicado, a sua posição relativamente ao Orçamento Municipal da Ribeira Brava para 2026, afirmando que "a decisão foi tomada com base na análise do documento e nos princípios que orientam a actuação do grupo".

Na análise da proposta apresentada pelo Executivo Municipal, o RB1 explica que identificou várias insuficiências estruturais, ausência de medidas concretas de apoio às populações e falta de visão estratégica para a modernização do concelho.

Para o movimento, o documento "não responde de forma clara aos desafios actuais nem incorpora políticas que garantam maior proximidade, eficiência e investimento equilibrado entre freguesias".

Lê-se, ainda, que "apesar das diversas recomendações e propostas apresentadas pelo RB1, focadas na melhoria dos serviços públicos, na valorização do território e no reforço dos apoios à população, o Executivo optou por não integrar a maioria dessas medidas, limitando a capacidade de resposta do orçamento às necessidades reais da Ribeira Brava."

Perante este cenário, e em coerência com os princípios que orientam a ação do Movimento, o RB1 deliberou votar contra o Orçamento Municipal 2026, apresentando os seguintes fundamentos essenciais:

Falta de planeamento estratégico plurianual;

Ausência de políticas efetivas de proximidade e melhoria dos serviços municipais;

Insuficiência de investimento na manutenção, requalificação e segurança do território;

Falta de reforço do apoio financeiro às Juntas de Freguesia;

Falha na apresentação de medidas estruturais que promovam dinamização económica, apoio social e melhoria da qualidade de vida das populações.

"O RB1 continuará, no entanto, a desempenhar o seu papel fiscalizador com sentido construtivo, apresentando propostas, soluções e contributos que defendam a Ribeira Brava e promovam um concelho mais moderno, justo e equilibrado", termina.