Um aparatoso acidente na rotunda da Ribeira Brava, ocorrido ao início da tarde deste sábado, deixou dois veículos danificados e provocou condicionamento do trânsito naquela via de grande circulação.

A colisão envolveu duas viaturas ligeiras: uma que seguia na faixa da direita, inclusive terá saído de estrada, e outra que ficou imobilizada mais à esquerda, junto à passadeira. No local era visível diverso material espalhado na estrada, incluindo partes dos para-choques, indiciando a violência do embate.Apesar do aparato, não há registo confirmado de feridos até ao momento uma vez que a corporação dos bombeiros não foi chamada ao local. Alguns automobilistas e residentes aproximaram-se de imediato para prestar auxílio preliminar, enquanto aguardavam a chegada das autoridades.A circulação manteve-se condicionada em ambas as vias da rotunda, obrigando os condutores a manobras mais lentas e cuidadas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas tudo indica que a colisão ocorreu no momento de entrada ou mudança de trajetória dentro da rotunda, ponto frequentemente sinalizado como crítico.

A PSP tomou conta da ocorrência e deverá apurar responsabilidades.