PSD destaca investimento no desporto e nas infra-estruturas desportivas

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira esteve, hoje, no Complexo Desportivo da Camacha, no concelho de Santa Cruz, para visitar uma infra-estrutura desportiva que será alvo de apoio por parte do Governo Regional em 2026, no âmbito das políticas públicas de promoção do desporto e da actividade física previstas no Orçamento Regional.

Este é “apenas um exemplo de muitas infra-estruturas que, no próximo ano, terão capacidade de reabilitação e, em alguns casos, até de construção”, sublinhou a propósito o deputado Jaime Filipe Ramos, citado em comunicado.

Para o parlamentar, este investimento traduz uma "visão estratégica", que "reconhece o desporto como um factor estruturante do desenvolvimento regional".

Jaime Filipe Ramos destacou ainda que o apoio ao desporto deve ser entendido de forma "abrangente", afirmando que “é fundamental investir não só nas infra-estruturas, mas também nos atletas, nos profissionais, no desporto amador e, em especial, nos jovens”. Vincou ainda que este é “um compromisso com a Região e com os mais novos”, assegurando que "o desporto terá, em 2026, um investimento expressivo e consistente".

O deputado acrescentou que o sucesso desportivo que tem vindo a ser alcançado pelos altletas madeirenses "advém também do contributo das associações, dos dirigentes, dos pais e dos atletas".

Para o PSD, "estas políticas permitem criar condições para que os jovens atletas correspondam ao investimento realizado e para que o desporto continue a afirmar-se como um elemento de coesão social, saúde pública e projeção regional".