Queda de estrutura obriga Câmara de Santa Cruz a intervir nas ribeiras

A estrutura de suporte da buganvília existente na ribeira ao lado do Hotel Vila Galé, em Santa Cruz cedeu e a Câmara accionou um procedimento de urgência "para repor o normal funcionamento do curso de água", informou hoje o executivo santa-cruzense.

A decisão tem em atenção "os diversos avisos meteorológicos em vigor e o período de Inverno em curso", sublinha o município em comunicado de imprensa.

Aviso laranja para ondas até 12,5 metros na Madeira entre sexta e sábado O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de actualizar e agravar o aviso que tinha sido lançado para a agitação marítima, nomeadamente na costa Norte da Madeira e na ilha do Porto Santo, com um significativo laranja, prevendo ondas de até 12,5 metros.

"Esta intervenção pretende limpar o curso da ribeira e será complementada com uma outra, que projectará uma estrutura mais robusta, por forma a manter a estética das ribeiras do concelho com a cobertura vegetal das buganvílias", detalha a câmara.

"A operação de limpeza e de substituição das estruturas será depois extensiva ao outro curso de água, junto ao Tribunal de Santa Cruz", acrescenta a mesma nota.

O município ressalva que a sua primeira preocupação está relacionada com "a segurança da baixa de Santa Cruz no período meteorológico do Inverno" e que a segunda é "manter a identidade paisagística dos cursos com as tradicionais buganvílias".