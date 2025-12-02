Projecto do Parque Desportivo de Água de Pena surgiu há 26 anos

O projecto para a construção de um “megaparque de lazer e entretenimento”, debaixo da placa do aeroporto, foi pensado pelo Governo Regional em 1999. A ideia era aproveitar um espaço que não estava a ser utilizado, dando-lhe nova vida.

O Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira (IDRAM) foi o responsável pela concepção do projecto que, em Dezembro de 1999, estava a ser estudado pela Secretaria Regional de Economia e Cooperação Externa. A 2 de Dezembro desse ano, o projecto estava ainda “no segredo dos Deuses” e só deveria ser oficialmente divulgado aquando da presença do Presidente da República, Jorge Sampaio, no Região, por ocasião da inauguração das obras de ampliação do aeroporto.

Apesar das parcas informações, o DIÁRIO avançava que a infra-estrutura deveria contar com espaços para a prática de diversas modalidades, desde o futebol, passando pelo squash e o ténis. Além disso, estava ainda prevista a construção de uma marina ou, pelo menos, de um espaço balnear, com bares e restaurantes de apoio tanto aos banhistas como aos utilizadores da zona desportiva.

Este parque seria apenas virado para a vertente de lazer e não para a competitiva.

O Parque Desportivo de Água de Pena seria inaugurado em 2008, mas actualmente tem vindo a ser alvo de críticas dado o abandono de algumas infra-estruturas. De qualquer das formas, neste momento, conta com bar e restaurante, bem como com um pista de karting e o primeiro Ninja Outdoor Park da Madeira.