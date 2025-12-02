PSD destaca investimento na qualificação e diversificação dos percursos pedestres

O grupo parlamentar do PSD salientou, hoje, o reforço do investimento que o Governo Regional tem vindo a realizar na qualificação e expansão dos percursos pedestres da Madeira. Os social-democratas destacam a importância estrutural que estas intervenções representam para o desenvolvimento de um turismo sustentável, integrado na preservação ambiental.

O PSD esteve, esta manhã, na Levada da Serra do Faial, em Santo António da Serra, que está atualmente em fase de intervenção. Na ocasião, Rafaela Fernandes salientou que o Orçamento Regional para 2026 assegura novos investimentos dedicados à criação e requalificação de trilhos, "permitindo que mais percursos venham a ser classificados e disponibilizados com condições de segurança e acessibilidade".

A deputada sublinhou que este trabalho resulta de um "esforço contínuo do Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que tem vindo a potenciar a rede regional de percursos e assim aumentar a oferta turística com novos percursos e assim criar alternativas aos percursos mais conhecidos".

Para o grupo parlamentar do PSD, este investimento corresponde a uma "visão responsável dos sectores ambiental e turístico, que reconhece que a protecção do ambiente é indissociável da qualidade da experiência turística". Para os social-democratas, ao ampliar a oferta de percursos classificados, o Governo Regional promove não só o contacto com a natureza, mas também uma gestão mais eficiente da oferta.

Rafaela Fernandes recordou ainda que este é também um trabalho que deve ser acompanhado pelas autarquias, que têm um papel essencial na promoção de pontos de interesse turístico, incluindo percursos classificados, nas áreas sob a sua gestão.

