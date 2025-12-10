Cultura, Desporto e Lazer em 2024 com dados mais positivos que negativos

Os principais indicadores da Cultura, Desporto e Lazer na Região Autónoma em 2024 foram hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com informação estatística sobre os museus, galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias, publicações periódicas (jornais e revistas), cinema, recintos de espetáculos, espetáculos ao vivo, bens imóveis culturais protegidos, jardins zoológicos, jardins botânicos, aquários e financiamento das Câmaras Municipais a actividades culturais, criativas e ao desporto e que, grosso modo, são mais positivos do que negativos.

Museus crescem 25% nos visitantes

"No ano de 2024 foram 23 os museus da Região Autónoma da Madeira (RAM) que cumpriram os critérios de elegibilidade de apuramento do Inquérito aos Museus (mais três do que em 2023), dispondo de cerca 192,7 mil bens no seu acervo (mais 63,6%). Contabilizaram-se cerca de 447,1 mil visitantes, correspondendo a um acréscimo de 25,0% face a 2023, dos quais 66,7% eram estrangeiros (298,4 mil) e 9,5% eram visitantes inseridos em grupos escolares (42,6 mil)."

Mais exposições, autores e obras nas galerias de arte

"Em 2024, as 36 galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias em atividade na RAM, realizaram 275 exposições, mais 8 do que no ano anterior. O número de autores representados, 1 884, aumentou 43,1% (1 317 em 2023), tendo estado expostas 6 795 obras, o que se traduziu num aumento de 10,3% no número de obras expostas face ao ano anterior (6 158 obras em 2023)."

Quebra de 2,1% na tiragem de publicações periódicas

"Em 2024, foram apuradas 11 publicações periódicas publicadas na RAM (menos 1 que em 2023), sendo que 6 eram jornais e 5 eram revistas. Quanto ao suporte de difusão, 8 das publicações foram difundidas em suporte 'papel e electrónico', 1 foi difundida em suporte 'só papel' e 2 foram difundidas em suporte 'só electrónico'. A circulação total foi de cerca de 2,8 milhões, dos quais 98,0% correspondiam a jornais. A proporção de circulação gratuita de publicações periódicas foi de 10,3%. Nesse período, foram impressas 782 edições de jornais e 25 edições de revistas, num total de 807 edições impressas. A tiragem total da edição impressa foi de cerca de 4,2 milhões (98,8% jornais e 1,2% revistas), registando-se uma quebra de 2,1% face a 2023."

Menos espectadores e sessões de cinema

"De acordo com os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2024 contabilizaram-se na Região um total de 4 recintos de cinema, com 14 ecrãs e uma lotação de 3 049 lugares. Realizaram-se 13 971 sessões de cinema na RAM, a que assistiram 205,2 mil espetadores, gerando cerca de 1,2 milhões de euros de receitas. Face a 2023, observaram-se decréscimos de 1,0% no número de sessões e de 4,8% no número de espetadores. Contudo, as receitas de bilheteira registaram um aumento de 0,5%. A taxa de ocupação das salas de cinema foi de 6,7%, valor inferior ao do ano anterior (7,0%)."

Espectáculos ao vivo, espectadores e receitas aumentaram

"No que diz respeito aos espetáculos ao vivo, foram promovidas 1 262 sessões em 2024, com um total de 259,5 mil espetadores, dos quais cerca de 69,5 mil pagaram bilhete, o que gerou uma receita de 1,1 milhões de euros. Face ao ano anterior, verificou-se um aumento nas sessões realizadas (+4,5%), nos espetadores (+1,5%) e nas receitas de bilheteira (+14,6%). O preço médio dos bilhetes vendidos no total dos espetáculos ao vivo foi de 16,0 euros (13,9 euros no ano anterior)."

Mesmo número de imóveis culturais protegidos na Região

"Em 2024, estavam classificados na RAM 180 bens imóveis culturais, os mesmos que no ano anterior, dos quais 173 eram Monumentos e 7 eram Conjuntos. Segundo a categoria de proteção, 112 dos imóveis da Região (62,2%) eram de interesse municipal, 61 eram imóveis de interesse público (33,9%) e 7 eram monumentos nacionais (3,9%). Os bens imóveis classificados na Região, corresponderam a 3,7% dos existentes a nível nacional."

Jardins zoológicos, botânicos e aquários superaram um milhão de visitantes

"No ano em referência, estiveram em atividade 1 jardim zoológico, 3 jardins botânicos e 1 aquário na RAM, os mesmos que em 2023. Estes espaços foram visitados por 1,2 milhões de visitantes, dos quais 83,1% eram estrangeiros (1,0 milhões de visitantes) e 1,4% pertenciam a grupos escolares (17,5 mil)."

Câmaras Municipais gastaram mais 12,4% em cultura e desporto

"Em 2024, as despesas em atividades culturais, criativas e desportivas das Câmaras Municipais ascenderam a 17,4 milhões de euros, mais 1,9 milhões do que no ano anterior (+12,4%). Este aumento resultou essencialmente do acréscimo de 18,1% verificado nas despesas correntes (16,2 milhões de euros), que representaram 92,9% das despesas totais em cultura e desporto. Note-se que as despesas com pessoal, que corresponderam a 20,6% das despesas totais em cultura e desporto, aumentaram 15,5% face ao ano precedente. O peso das despesas com cultura e desporto nas despesas totais das Câmaras fixou-se nos 6,3%, mais 0,4 pontos percentuais face a 2023."

"Neste período, do total das despesas com cultura e desporto, 72,6% tiveram como destino as atividades culturais e criativas (cerca de 12,6 milhões de euros) e os restantes 27,4% corresponderam a despesas com atividades e equipamentos desportivos (cerca de 4,8 milhões de euros). Face ao ano anterior, as atividades culturais viram as suas despesas aumentar em 11,9%. Já as despesas em atividades e equipamentos desportivos tiveram um incremento de 13,5%. De referir ainda, que o peso das despesas em atividades culturais e criativas e das despesas em atividades e equipamentos desportivos face ao total de despesas das Câmaras da Região, foi de 4,5% e 1,7%, respetivamente."

"Por domínios, e no caso das despesas em atividades culturais e criativas, evidenciam-se as afetas às “Artes do espetáculo” (5,1 milhões de euros) e às “Atividades interdisciplinares” (3,4 milhões de euros), que corresponderam a 40,2% e de 26,7% do total das despesas neste domínio. Seguiram-se as despesas afetas ao “Património cultural” com um peso de 13,4% (1,7 milhões de euros) do total das despesas em atividades culturais e criativas."

"No âmbito das despesas em atividades e equipamentos desportivos, destacam-se as relativas às “Associações desportivas”, que corresponderam a 52,4% das despesas totais em desporto (2,5 milhões de euros), seguidas das “Atividades desportivas”, com 17,7% da despesa (0,8 milhões de euros), e das atividades “Construção e manutenção de outros equipamentos desportivos (ao ar livre ou com simples cobertura)”, que representaram 17,1% (0,8 milhões de euros) do referido total."

"Em 2024, as despesas municipais em atividades culturais e criativas por habitante situaram-se nos 49,1 euros, mais 4,8 euros (+10,8%), comparativamente a 2023. Já as despesas municipais em atividades e equipamentos desportivos foram de 18,5 euros por habitante, mais 2,0 euros que no ano precedente (+12,1%)."