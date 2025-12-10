PSD reafirma a Educação como "pilar central do desenvolvimento regional"

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira esteve hoje na Escola do Mar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, numa visita dedicada à análise das políticas educativas previstas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026.

A iniciativa teve como objectivo acompanhar de perto este projecto pedagógico diferenciado, que segundo os social-democratas "evidencia a capacidade das estruturas escolares regionais para desenvolver respostas inovadoras e alinhadas com a identidade da Região".

“A Região tem vindo a assumir a Educação como um dos pilares estratégicos da sua ação governativa”, sublinhou a deputada Marina Bazenga, citada em comunicado de imprensa.

A parlamentar destaca que o Orçamento para 2026, com uma dotação de 539 milhões de euros, “é um sinal claro de que a educação continua a ser uma prioridade, garantindo estabilidade e qualidade ao sistema educativo da Madeira”.

Marina Bazenga reforçou ainda o "carácter pioneiro" do projecto desenvolvido pela Escola do Mar, referindo que esta iniciativa “representa bem a capacidade de desenvolvimento das estruturas escolares, atribuindo a devida importância e relevância ao mar enquanto elemento identitário, económico e cultural da Região”. Para o Grupo Parlamentar do PSD, "projectos desta natureza reforçam a ligação entre a escola, o território e a realidade regional, contribuindo para uma formação mais integrada e contextualizada dos alunos".

Neste sentido, os deputados do PSD consideram que Orçamento Regional para 2026 é "um instrumento decisivo para consolidar uma educação pública de qualidade, estável e alinhada com as especificidades da Madeira".