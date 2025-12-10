Associação de Orientação da Madeira encerra época desportiva com festa de Natal

A Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira (AORAM) organiza, no próximo dia 13 de Dezembro, na Escola Horácio Bento de Gouveia, o 'XMAS 25', a habitual festa de encerramento da época desportiva de Orientação.

Este evento integra a cerimónia de entrega de prémios aos atletas que se destacaram nas Taças da Madeira 2025.

A iniciativa pretende "valorizar e promover o trabalho desenvolvido por atletas, treinadores, dirigentes e clubes que têm contribuído para o crescimento sustentado da modalidade na Região Autónoma da Madeira", destaca um comunicado da organização.

"A Orientação, actividade desportiva que articula capacidades físicas, cognitivas e técnicas, continua a consolidar a sua presença no panorama desportivo regional, promovendo hábitos de vida saudáveis, contacto com a natureza e desenvolvimento de competências essenciais junto de jovens e adultos", sublinha a mesma nota.