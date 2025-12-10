 DNOTICIAS.PT
Desporto

Associação de Orientação da Madeira encerra época desportiva com festa de Natal

Evento integra cerimónia de entrega de prémios aos atletas que se destacaram nas Taças da Madeira 2025

Foto AORAM

A Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira (AORAM) organiza, no próximo dia 13 de Dezembro, na Escola Horácio Bento de Gouveia, o 'XMAS 25', a habitual festa de encerramento da época desportiva de Orientação.

Este evento integra a cerimónia de entrega de prémios aos atletas que se destacaram nas Taças da Madeira 2025.

A iniciativa pretende "valorizar e promover o trabalho desenvolvido por atletas, treinadores, dirigentes e clubes que têm contribuído para o crescimento sustentado da modalidade na Região Autónoma da Madeira", destaca um comunicado da organização.

"A Orientação, actividade desportiva que articula capacidades físicas, cognitivas e técnicas, continua a consolidar a sua presença no panorama desportivo regional, promovendo hábitos de vida saudáveis, contacto com a natureza e desenvolvimento de competências essenciais junto de jovens e adultos", sublinha a mesma nota.

