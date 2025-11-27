PSD-Madeira visita Centro de Saúde da Ribeira Brava e destaca investimento na saúde primária

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira deslocou-se esta quinta-feira ao Centro de Saúde da Ribeira Brava para avaliar as condições de prestação de cuidados de saúde primários no concelho, numa altura em que o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026 está em discussão.

A visita teve como objectivo principal confrontar as previsões orçamentais com as necessidades reais identificadas pelos profissionais que trabalham na unidade, permitindo aos deputados recolher informação sobre questões como a acessibilidade, os recursos disponíveis e o estado dos equipamentos.

Durante a deslocação, a deputada Clara Tiago destacou "os investimentos que estão previstos no Orçamento para 2026, na área da saúde. Esses investimentos reforçam o sector e a sua capacidade de resposta", sublinhando que "o concelho da Ribeira Brava é um exemplo da actuação concreta das políticas públicas que o Governo Regional tem vindo a implementar".

A parlamentar do PSD salientou ainda que "o executivo tem tido uma grande atenção aos cuidados de saúde primários", considerando esta área fundamental para a solidez do sistema público de saúde regional.