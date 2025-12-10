Três navios movimentam 4.800 passageiros no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está a movimentar, hoje, três navios de cruzeiro, "envolvendo um total de 4.864 passageiros e 2.123 tripulantes", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O 'Silver Dawn', agenciado pela Agência Ferraz, foi o primeiro a chegar nesta manhã de quarta-feira, 10 de Dezembro. O navio entrou no Porto do Funchal pelas 8 horas, com 508 passageiros e 418 tripulantes.

A navegar a partir de Lisboa, o navio da Silversea Cruises, fica no Cais 6 do Porto do Funchal até às 17 horas, continuando viagem em direção a Las Palmas de Gran Canaria. Está a realizar um cruzeiro de duas semanas de reposicionamento para os Estados Unidos, onde deverá chegar a 22 de Dezembro. Vai ficar posicionado em Fort Lauderdale, na Florida, realizando cruzeiros na zona das Caraíbas.

A fazer companhia ao 'Silver Dawn' está o 'Marella Voyager', que chegou terça-feira à Madeira, passando a noite na Pontinha. Tem a bordo 1.875 passageiros e 765 tripulantes, veio de Cádis, Espanha, e segue viagem esta tarde, pelas 18 horas, para Santa Cruz de Tenerife (Canárias).

É uma escala da Agência Ferraz. Está a realizar uma viagem de sete dias, que começou a 5 de Dezembro, em Espanha (Málaga), e já passou por Gibraltar (Reino Unido) e Cádis, e termina esta sexta-feira, em Santa Cruz de Tenerife.

Por último, o 'MSC Musica', a navegar com 3.421 pessoas (2.481 passageiros e 940 tripulantes), chegou às 17 horas de Fuerteventura, e parte ao início da madrugada de sexta-feira, pouco depois da meia-noite, para Las Palmas de Gran Canaria. Está a realizar a habitual operação de turnaround parcial, agenciada pela JFM Shipping. que vai envolver 367 desembarques e 295 embarques.

O navio da MSC Cruises, vai permanecer no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI) até ao início de Abril, promovendo cruzeiros de uma semana, com passagens por Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e Madeira.