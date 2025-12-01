Capital madeirense ganha vida com início da época natalícia
A baixa do Funchal regista, esta noite, uma intensa movimentação de turistas e residentes, num ambiente animado que marca o arranque oficial da época natalícia na cidade.
A abertura do Mercadinho de Natal na Praça Central da Avenida Arriaga, com as suas 25 barraquinhas, trouxe cor e movimento às ruas, oferecendo produtos artesanais, decorações e gastronomia típica da quadra.
Paralelamente, a Aldeia Etnográfica, instalada no Largo da Restauração, tem atraído visitantes interessados em conhecer tradições madeirenses, enquanto o Presépio em tamanho natural, junto à Sé do Funchal, continua a encantar todas as idades com o seu detalhe e realismo.
São vários os rostos que saíram hoje à rua para ver de perto o arranque de mais uma quadra natalícia, entre eles António Vieira que confessou ao DIÁRIO gostar de vir à baixa do Funchal, especialmente, nesta época pois “o espírito natalício faz bem à nossa saúde e à cidade que fica ainda mais bonita nestas datas.”
O ambiente na baixa é marcado por uma combinação de animação, música e luzes natalícias, reflectindo a expectativa de uma quadra festiva que promete dinamizar o comércio local e envolver a cidade num espírito de celebração.
Funchal ilumina-se para o Natal e reúne milhares na Praça do Povo
As iluminações de Natal do Funchal foram oficialmente acesas hoje, 1 de Dezembro, às 19 horas, na Praça do Povo, numa cerimónia que contou com a presença de milhares de turistas e locais que se reuniram para assistir ao arranque de mais uma quadra natalícia na Região.