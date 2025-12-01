Nova presidente do SESARAM afirma valorizar capital humano

A nova presidente do SESARAM afirmou, numa reunião interna para apresentação do novo Conselho de Adminsitração, que valoriza "o capital humano e é isso que faz todo o sucesso das instituições". "É um desafio que aceitei e que abraço com o maior orgulho. É o capital humano que faz com que sinta o privilégio de vir trabalhar convosco. Sei que trabalham com o coração e com a alma", assumiu.

A reunião foi promovida pela secretária regional de Saúde e Proteção Civil também com o objectivo de agradecer ao conselho cessante, liderado por Herberto Jesus, após o período de transição de pastas, numa cerimónia que decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"O nosso muito obrigado por todo o vosso empenho, pela vossa entrega e trabalho que nestes últimos dois anos que não foram nada fáceis, pela conjuntura política que se viveu na Região. Se a nossa Saúde é uma referência a nível nacional, também se deve à vossa dedicação, por isso vão ficar na história desta casa”, fez questão de afirmar Micaela Freitas

A governante sublinhou que o sucesso da instituição assenta nos seus profissionais e deu as boas-vindas aos novos elementos. "Esta máquina funciona de pessoas para pessoas. Temos bons equipamentos, mas são os grandes profissionais que fazem acontecer milagres", considerou.

Já o presidente cessante, Herberto Jesus, vincou que o trabalho na saúde é guiado pelo sentido de missão. "Quem conhece esta casa sabe que para cá estar é necessário gostar. Primeiro o que nos define é o amor à Região e segundo o amor ao SESARAM, onde a gestão é fazer muito com pouco. Temos de ser cada vez mais humanos, cuidar dos outros, dar amor aos outros, isso é o espírito de missão da nossa sociedade e da saúde em particular", disse.

Os novos membros do Conselho de Administração iniciam funções juntamente com a Direção Clínica e a Direção de Enfermagem, que mantêm as estruturas, lideradas por José Júlio Nóbrega e José Manuel Ornelas, respectivamente. Márcia Gomes preside o novo Conselho de Administração, tendo João Vares Luís como vice-presidente e como vogais Marco Figueira, Nuno Gonçalves e Filipa Rodrigues.