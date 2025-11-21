São Roque do Faial acolhe Caminhada pela Vida

Realiza-se amanhã, pelas 10 horas, no centro da freguesia de São Roque do Faial uma Caminhada Pela Vida, organizada pela Delegação de Santana do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A concentração será junto ao edifício sede da Casa do Povo de São Roque do Faial.

A actividade é aberta a todos quantos queiram participar, e é uma forma de encerrar as comemorações do Outubro Rosa e do Novembro Azul, no concelho de Santana. "O objectivo é alertar a população para a problemática do cancro e a importância da participação nos rastreios de modo a prevenir a doença. Este tipo de iniciativas serve, também, para angariação de fundos para a delegação regional da LIGA poder desenvolver as suas iniciativas", refere a organização.

Esta iniciativa conta com o apoio da Casa do Povo de São Roque do Faial e da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.

A organização informa ainda que os interessados em adquirir merchandising da Liga poderão fazê-lo na sede da Casa do Povo ou da Junta de Freguesia.