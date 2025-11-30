Luna Park é chamariz na capital madeirense
Parque de diversões apresenta nova atracção com 45 metros de "pura adrenalina"
O Luna Park, instalado na baixa da cidade do Funchal, volta a confirmar este ano que faz parte da tradição de Natal madeirense, com uma forte adesão.
Este domingo, 30 de Novembro, o primeiro desde a abertura, são centenas as pessoas que passam pelo recinto do parque de diversões, que está ainda mais radical do que nas edições anteriores graças à grande novidade, o Booster Maxxx.
A atracção com 45 metros de altura transformou-se no centro das atenções na capital madeirense e nem é preciso entrar no Luna Park para a ver.
O Booster Maxxx está a ser descrito como a experiência mais intensa do parque. A máquina ergue-se imponente sobre o recinto e, quando entra em rotação, oferece uma combinação única de adrenalina, vertigem e liberdade, com uma vista única sobre o Funchal, conforme descreve ao DIÁRIO a jovem Suzy Borges, após a experiência radical: “Foi bué fixe! Eu vi a ilha de pernas para o ar, foi incrível! Eu gosto de alturas, antes já andava no 'Transformers', que tem tipo uns 15 metros, este tem 45, foi bué fixe.”
Apesar do Booster Maxxx ser a grande estrela, o Luna Park conta com 13 atracções para todas as idades, desde os clássicos carrosséis e carrinhos de choque até simuladores. Famílias inteiras encontram opções de entretenimento, seja para gritar de adrenalina ou simplesmente desfrutar de um passeio mais tranquilo.
Os preços das atracções variam entre 3 e 10 euros, permitindo que cada visitante escolha o nível de emoção que pretende viver.
Além disso, o recinto oferece 14 bancas de comes e bebes, onde os visitantes podem saborear farturas, pipocas, churros, bolo do caco, pão com chouriço, hambúrgueres, cocktails e outras especialidades que complementam a experiência festiva.
O Luna Park estará instalado no Funchal até 11 de Janeiro, mantendo viva uma das tradições mais queridas do Natal madeirense.
O parque de diversões estará aberto ao público todos os dias da semana entre as 15 e a 1 hora da manhã, encerrando às 2 horas nas vésperas de feriado e fins-de-semana. Nos dias 23 e 31 de Dezembro, a diversão estende-se até às 4 horas da manhã.
Circo Mundial a partir de sexta-feira
As surpresas das festividades no Cais 8 não ficam por aqui. O Circo Mundial, que abrirá portas a 5 de Dezembro, apresenta também uma aposta totalmente renovada.
Tal como o DIÁRIO já revelou, o circo estreia um túnel mágico na entrada, concebido para envolver o público desde o primeiro instante, criando uma sensação de transição para um ambiente verdadeiramente encantado. Uma aposta que promete elevar a experiência circense e cativar famílias e crianças logo à chegada.