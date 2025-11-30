Luna Park é chamariz na capital madeirense

O Luna Park, instalado na baixa da cidade do Funchal, volta a confirmar este ano que faz parte da tradição de Natal madeirense, com uma forte adesão.

Este domingo, 30 de Novembro, o primeiro desde a abertura, são centenas as pessoas que passam pelo recinto do parque de diversões, que está ainda mais radical do que nas edições anteriores graças à grande novidade, o Booster Maxxx.

A atracção com 45 metros de altura transformou-se no centro das atenções na capital madeirense e nem é preciso entrar no Luna Park para a ver.

O Booster Maxxx está a ser descrito como a experiência mais intensa do parque. A máquina ergue-se imponente sobre o recinto e, quando entra em rotação, oferece uma combinação única de adrenalina, vertigem e liberdade, com uma vista única sobre o Funchal, conforme descreve ao DIÁRIO a jovem Suzy Borges, após a experiência radical: “Foi bué fixe! Eu vi a ilha de pernas para o ar, foi incrível! Eu gosto de alturas, antes já andava no 'Transformers', que tem tipo uns 15 metros, este tem 45, foi bué fixe.”

Suzy Borges, Foto MP

Apesar do Booster Maxxx ser a grande estrela, o Luna Park conta com 13 atracções para todas as idades, desde os clássicos carrosséis e carrinhos de choque até simuladores. Famílias inteiras encontram opções de entretenimento, seja para gritar de adrenalina ou simplesmente desfrutar de um passeio mais tranquilo.

Diversões para todas as idades, Foto MP

Os preços das atracções variam entre 3 e 10 euros, permitindo que cada visitante escolha o nível de emoção que pretende viver.

Além disso, o recinto oferece 14 bancas de comes e bebes, onde os visitantes podem saborear farturas, pipocas, churros, bolo do caco, pão com chouriço, hambúrgueres, cocktails e outras especialidades que complementam a experiência festiva.

Há 13 atracções e 14 bancas de comes e bebes, Foto MP

O Luna Park estará instalado no Funchal até 11 de Janeiro, mantendo viva uma das tradições mais queridas do Natal madeirense.

O parque de diversões estará aberto ao público todos os dias da semana entre as 15 e a 1 hora da manhã, encerrando às 2 horas nas vésperas de feriado e fins-de-semana. Nos dias 23 e 31 de Dezembro, a diversão estende-se até às 4 horas da manhã.

Circo Mundial a partir de sexta-feira

As surpresas das festividades no Cais 8 não ficam por aqui. O Circo Mundial, que abrirá portas a 5 de Dezembro, apresenta também uma aposta totalmente renovada.

Tal como o DIÁRIO já revelou, o circo estreia um túnel mágico na entrada, concebido para envolver o público desde o primeiro instante, criando uma sensação de transição para um ambiente verdadeiramente encantado. Uma aposta que promete elevar a experiência circense e cativar famílias e crianças logo à chegada.