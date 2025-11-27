Esperança de vida aos 65 anos aumenta para 20,19 anos

A esperança de vida aos 65 anos foi estimada em 20,19 anos entre 2023 e 2025, um aumento de 0,17 anos face ao triénio anterior (2022-2024) anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, que referiu tratar-se de um valor provisório, no triénio 2023-2025, manteve-se a tendência de crescimento da esperança de vida aos 65 anos retomada no triénio 2021-2023, após a diminuição registada durante os anos da pandemia de covid-19 (-0,24 e -0,01 anos em 2019-2021 e 2020-2022, respetivamente), em que esta recuou a valores inferiores aos estimados para 2017-2019 (19,73 anos).