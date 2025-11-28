Mercadinho de Natal regressa à Praça do Fórum em Machico

A Praça do Fórum, em Machico, torna a acolher o Mercadinho de Natal, cuja abertura acontece no dia 5 de Dezembro e coincide com a inauguração oficial da Aldeia de Natal de Machico. A partir desse dia, o Mercadinho estará aberto ao público todas as quintas, sextas, sábados e domingos.

De acordo com a Câmara Municipal de Machico, às quintas e sextas-feiras o mercadinho estará aberto entre as 18h e as 23 horas. Aos sábados e domingos o horário de funcionamento será das 16h às 23 horas. Estará montada uma tenda transparente fechada, "proporcionando um ambiente acolhedor, protegido das condições climatéricas e visualmente integrado na paisagem natalícia da cidade".

O Mercadinho estará encerrado nos dias 25 e 26 de Dezembro e 1 de Janeiro.

À semelhança da edição anterior, o evento contará com duas barracas de comes e bebes, geridas por associações do concelho, e duas barracas de artesanato, destinadas à venda de produtos confeccionados por artesãos locais. A grande novidade deste ano é a inclusão de duas barraquinhas dedicadas a vinhos locais, representando os produtores 'O Músico' e 'A Boneca de Canudo', "reforçando a aposta na promoção de produtos regionais de qualidade".

As associações que irão marcar presença, alternando semanalmente, são:

Grupo de Teatro de Machico

ADARS

Associação de Pais da EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa

Finalistas da Escola Básica e Secundária de Machico

Associação O Calhau

Associação Amparo

No que diz respeito ao artesanato, a edição de 2025 reunirá 12 artesãos locais, que irão expor e comercializar as suas criações, "garantindo uma oferta variada e autêntica ao público".

"O Mercadinho de Natal de Machico 2025 promete, mais uma vez, ser um espaço de encontro para famílias, visitantes e comunidade local, celebrando a época festiva com tradição, animação e produtos regionais. A Câmara Municipal convida todos a viverem a magia do Natal no coração de Machico", termina a autarquia.