Expo Natal Porto Santo 2025 reúne 35 empresas

A Expo Natal 2025 do Porto Santo irá decorrer, entre 6 e 14 de Dezembro, entre as 18 e as 32 horas, no Pavilhão Multiusos, com um total de 35 empresas locais e da Madeira.

O presidente da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTPS), José António Castro, explicou que a nova aposta de expor o Natal no Porto Santo faz parte do plano de actividades da AICTPS, em colaboração com a Câmara e o Governo Regional, com o objectivo de valorizar mais eventos na ilha.

De acordo com o responsável, esta é uma iniciativa especialmente significativa nesta época do ano, que é "muito querida e afável para toda a população local", permitindo que os porto-santenses não fiquem à margem das festividades da Madeira.

O evento oferecerá uma experiência diversificada para visitantes e residentes: brinquedos para crianças, chegada do Pai Natal com distribuição diária de brindes, música ambiente, decoração natalícia e produtos alusivos à época, incluindo iguarias, frutas da época, verduras e enfeites naturais.

Durante a apresentação do evento, que decorreu, hoje, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, o presidente Nuno Batista destacou a importância da realização de eventos no Porto Santo, sublinhando que estes têm sido essenciais para o crescimento da economia local e para atrair mais clientes ao longo de todo o ano. Reforçou que a redução da sazonalidade é benéfica para toda a ilha, especialmente para os comerciantes, que historicamente sofriam com períodos de menor actividade.

Apesar de reconhecer que ainda há muito a melhorar, afirmou que "muito foi feito nos últimos quatro anos" e que há uma intenção clara de continuidade e aprimoramento dos eventos no futuro.

Em relação ao Natal, o presidente da autarquia reconheceu que a organização enfrentou desafios orçamentais e políticos, mas elogiou a associação responsável pelo evento e salientou que houve crescimento em comparação com anos anteriores. Destacou que a Câmara Municipal pretende aumentar significativamente o orçamento para a época natalícia em 2026, assumindo algumas responsabilidades que actualmente não estão na sua alçada, mas sempre em colaboração com associações e comerciantes.

Por fim, enfatizou que o sucesso dos eventos depende da colaboração de todos e que “quanto mais juntos formos, mais fortes seremos”, reiterando a intenção de criar condições para que famílias e visitantes passem o Natal no Porto Santo, valorizando a comunidade local e a tradição do município.