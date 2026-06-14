Messi estreia-se com um 'monte' de recordes à vista

O argentino Lionel Messi, a indiscutível figura número um do Mundial de futebol de 2026, tem estreia marcada para terça-feira, frente à Argélia, numa 23.ª edição em que tem pela frente mais um 'monte' de recordes para bater.

Aos 38 anos, o jogador que atua atualmente nos norte-americanos do Inter Miami conseguirá logo um registo ímpar mal o jogo tenha início, em Kansas City, ao tornar-se o primeiro futebolista da história a disputar jogos em seis Mundiais - caso seja utilizado frente aos africanos.

Depois das presenças em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, Messi disputará nos Estados Unidos, no México e no Canadá o seu sexto Mundial, registo que, um dia depois, o português Cristiano Ronaldo, com lugar cativo no 'onze' luso, irá igualar.

Para trás, ficarão as cinco dos mexicanos Antonio Carvajal (1950/1966), Rafael Márquez (2002/2018) e Andrés Guardado (2026/2022) e do alemão Lothar Matthäus (1982/1998).

Com a entrada em ação em prova, Messi reforçará também mais dois registos máximos da história dos Mundiais que já lhe pertencem: o de jogos disputados -- somará o 27.º - e também o de minutos em campo, sendo que partirá dos 2.315.

Para começo de jogo, será assim, mas, com o seu decorrer, outras marcas 'arriscam-se' a cair, nomeadamente o dos golos, sendo que na final de 2022, com um 'bis', no triunfo após penáltis com a França (4-2, após 3-3 nos 120 minutos), deixou a contagem nos 13.

Messi está presentemente no quarto lugar, lado a lado com o francês Just Fontaine, que largará para se juntar no terceiro lugar ao alemão Gerd Müller com um golo, ao brasileiro Ronado no segundo com um 'bis' e ao também germânico Miroslav Klose na liderança com um 'hat-trick', que nunca logrou em Mundiais.

Quando o argentino começar a jogar, a tabela já pode, no entanto, estar alterada, até porque o francês Kylian Mbappé joga antes, face ao Senegal, e só tem menos um golo do que Messi, seguindo em sexto, com 12, ao lado do 'rei' Pelé.

No que respeita a contribuição direta para golos, juntando os marcados com as assistências, Messi já lidera isolado, pois, além dos 13 tentos, soma oito assistências.

A arte de colocar adversários na 'cara' do golo é, aliás, uma das maiores qualidades do '10' argentino, que fez assistências nos cinco Mundiais que jogou, mais uma recorde que pode amplificar em solo americano.

No final do encontro com a Argélia, um outro recorde pode ser igualado pelo argentino, o de maior número de vitórias: se a Argentina ganhar, somará a 17.ª, deixando para trás o brasileiro Cafu e juntando-se no 'poleiro' a Miroslav Klose.

Messi pode, assim, acabar a edição de 2026 - isolado ou não - como recordista de presenças, jogos, minutos, golos, contribuições para golos (soma de golos e assistências) e vitórias, sendo que, lá mais para a frente, poderá conseguir outras marcas.

Uma das que perseguirá, certamente, é a terceira presença numa final, depois de 2014 e 2022, o que o tornaria recordista a par do brasileiro Cafu (1994, 1998 e 2002).

Se pode igualar o antigo lateral 'canarinho', não tem hipóteses de replicar o que fez o 'rei' Pelé, único jogador da história com três títulos: se repetir o triunfo de há quatro anos, 'só' conseguirá subir ao segundo lugar do ranking.

Nessa posição, já estão, atualmente, 20 jogadores, sendo que Messi se juntaria a eles com todos os seus outros companheiros de seleção que repetem em 2026 a presença de 2022.

Se voltar a vencer, o jogador nascido em Rosário em 24 de junho de 1987 - o que significa que festejará o 39.º aniversário em plena competição - será também candidato a uma terceira Bola de Ouro, para o melhor jogador da competição.

O argentino já é recordista a solo também neste prémio, pois foi eleito o melhor em 2014 e 2022 e nenhum outro jogador replicou a distinção, sendo que ela só existe com 'chancela' FIFA desde 1978. Numa lista oficiosa para trás, continuaria só.

Messi tem, assim, muitos recordes para derrubar, o que foi um pouco a história de toda a sua carreira, sendo que, como disse sempre, os registos interessam-lhe pouco: o objetivo é apenas um, a conquista de novo troféu de campeão.