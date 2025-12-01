Fila extensa para a descida nos Carros de Cesto do Monte

É longa a fila de clientes para a descida nos Carros de Cesto do Monte. Uma imagem enviada por um leitor do DIÁRIO dá conta de que, desde as 10 horas, tem sido grande a demora para aceder a esta que é já uma atracção madeirense, dada a afluência de clientes. A fila está quase a chegar ao Largo da Fonte.

Neste 1.º de Dezembro estão no porto do Funchal quatro navios de cruzeiro e um mega-iate, movimentando cerca de 17 mil pessoas, o que poderá motivar a maior afluência ao Monte.

As descidas de carros de cesto têm um extensão de dois quilómetros, percorridos em cerca de 10 minutos, desde o Monte até ao Livramento.