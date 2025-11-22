Aluguer de carros vai custar mais 30%

Novas regras para as rent-a-car vão afectar os preços e render entre 8 a 9 milhões de euros aos cofres da Região. Associação do sector alerta para risco de quebra de turistas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 22 de Novembro.

"PJ e Marinha apreendem 7 toneladas de cocaína nos mares da Madeira" é, por sua vez, a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página. Parte de uma das maiores apreensões de sempre em Portugal foi descarregada no Funchal. Cinco cidadãos brasileiros foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.

Ainda no domínio da Justiça, "20 anos de cadeia para homicida de Machico". Homem que matou a mulher enquanto esta dormia confessou o crime em tribunal e mostrou-se arrependido.

Saiba também que "Governo blinda área para novo Campo de Golfe do Faial". Decreto Regulamentar aprovado impõe medidas preventivas e suspende intervenções nos terrenos da futura infra-estrutura.

"Todos os concelhos da Região com mortalidade acima da média nacional" merece também destaque na capa desta edição.

