Despistou o carro mas recusou assistência

Um condutor de 27 anos sofreu um acidente esta madrugada, num despiste na Estrada Monumental, junto ao Hotel Reid's, mas recusou assistência.

De acordo com o que foi possível apurar, o despiste do carro ligeiro deu-se pelas 1h30 e foram chamados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma ambulância e três elementos que, contudo regressaram ao quartel sem actuar, porque o acidentado dispensou assistência médica ou transporte ao hospital para averiguações.

A PSP esteve no local.