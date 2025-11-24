 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Despistou o carro mas recusou assistência

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

Um condutor de 27 anos sofreu um acidente esta madrugada, num despiste na Estrada Monumental, junto ao Hotel Reid's, mas recusou assistência.

De acordo com o que foi possível apurar, o despiste do carro ligeiro deu-se pelas 1h30 e foram chamados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma ambulância e três elementos que, contudo regressaram ao quartel sem actuar, porque o acidentado dispensou assistência médica ou transporte ao hospital para averiguações.

A PSP esteve no local.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo