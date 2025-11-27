FC Porto e Sporting de Braga procuram regresso às vitórias face aos últimos

FC Porto e Sporting de Braga tentam hoje regressar aos triunfos na Liga Europa de futebol, competição em que mantêm tudo em aberto para uma qualificação direta para os oitavos de final ou play-off.

Os 'dragões', líderes da I Liga, são os primeiros a entrar em campo, a partir das 17:45 no Estádio do Dragão, em jogo que marca também o reencontro do treinador italiano Francesco Farioli com o Nice, emblema que orientou em 2023/24.

O técnico portista tem boas notícias para o jogo, com a recuperação do influente médio Victor Froholdt, recuperado de um traumatismo no joelho direito, e do central Bednarek, que já treinou em pleno na quarta-feira, também após lesão.

O FC Porto, que vem de uma derrota com o Nottingham Forest (2-0) e um empate com o Utrecht (1-1), em jogos fora, segue em 14.º na fase de liga da competição, a apenas um ponto do oitavo e com tudo em aberto no objetivo de se apurar.

Cenário semelhante ao do Sporting de Braga, que está em lugar de apuramento direto, em quinto, apesar da na quarta jornada ter perdido pela primeira vez pontos, com uma inesperada derrota na receção aos belgas do Genk (4-3).

O Sporting de Braga tem nesta quinta jornada um compromisso no terreno dos escoceses do Rangers (20:00), que ocupam o 36.º e último lugar na competição, sem qualquer ponto, tal como o Nice (35.º), com as duas equipas portuguesas a defrontarem os últimos classificados.