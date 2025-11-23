Nacional perde em Braga e está eliminado da Taça de Portugal

O Nacional perdeu, esta tarde, frente ao Braga, por 4-2, e está eliminado da Taça de Portugal.

Na 'Pedreira', o Braga abriu o marcardor, aos 10 minutos, por intermédio de Ricardo Horta, que cinco minutos depois, fez também o segundo golo do encontro, através da conversão de uma grande penalidade

Antes do intervalo, a formação minhota teve tempo ainda para marcar o terceiro, por intermédio de Lagerbielke, que desviou de cabeça para o fundo da baliza madeirense.

No segundo tempo, aos 54 minutos, o remate certeiro de Miguel Baeza reduziu a vantagem. Cinco minutos depois, o golo de Chuchu Ramírez, colocou novamente o Nacional na discussão da eliminatória.

A partir daqui o Nacional dispôs de algumas chances onde podia ter conseguido a igualdade, mas o golo de Victor Gómez, aos 87 minutos, deixou cair por terra as esperanças madeirenses, estabelecendo assim o resultado final.

Confira todos os golos do encontro:

1-0 Braga (Ricardo Horta)

2-0 Braga (Ricardo Horta, g.p.)

3-0 Braga (Lagerbielke)

3-1 Nacional (Miguel Baeza)

3-2 Nacional (Chuchu Ramírez)

4-2 Braga (Victor Gómez)