Nacional e Sporting de Braga lutam por vaga nos 'oitavos' da Taça de Portugal
O Sporting de Braga recebe hoje o Nacional, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, num duelo entre equipas do escalão principal em busca de uma vaga nos oitavos de final.
O jogo está agendado para o Estádio Municipal de Braga, pelas 17:30, no encontro que vai encerrar a quarta eliminatória e que é o único do dia a opor equipas da I Liga.
As duas equipas já se enfrentaram esta época no campeonato, com o Nacional a vencer, por 1-0, no terreno do Sporting de Braga.
No dia de hoje vão estar mais três equipas da I Liga em ação, com o Tondela a receber o Caldas, da Liga 3, enquanto o Santa Clara vai enfrentar o Comércio e Indústria, do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol luso.
Já o Arouca vai visitar o terreno do Fafe, formação que milita na Liga 3, num dia que tem sete jogos agendados.
Já garantiram uma vaga nos oitavos de final o Benfica, AVS,
Programa e resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal
- Sexta-feira, 21 nov:
Atlético (L3) - (+) Benfica (I), 0-2
- Sábado, 22 nov:
(+) AVS (I) - Académico Viseu (II), 0-0 (7-6 gp)
Alpendorada (CP) - (+) Casa Pia (I), 0-3
(+) Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP), 4-0
Sporting de Covilhã (L3) -- (+) Lusitano de Évora (L3), 0-2
1.º Dezembro (L3) - (+) União de Leiria (II), 1-3
Estoril Praia (I) - (+) Famalicão (I), 1-2
(+) Sporting (I) - Marinhense (CP), 3-0
(+) FC Porto (I) - Sintrense (CP), 3-0
- Domingo, 23 nov:
Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II), 11:00
Vila Meã (CP) - Leixões (II), 14:00
Fafe (L3) - Arouca (I), 14:00
Farense (II) - Silves (D), 15:00
Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP), 16:00
Tondela (I) - Caldas (L3), 17:00
Sporting de Braga (I) - Nacional (I), 17:30