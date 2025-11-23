Nacional e Sporting de Braga lutam por vaga nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Sporting de Braga recebe hoje o Nacional, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, num duelo entre equipas do escalão principal em busca de uma vaga nos oitavos de final.

O jogo está agendado para o Estádio Municipal de Braga, pelas 17:30, no encontro que vai encerrar a quarta eliminatória e que é o único do dia a opor equipas da I Liga.

As duas equipas já se enfrentaram esta época no campeonato, com o Nacional a vencer, por 1-0, no terreno do Sporting de Braga.

No dia de hoje vão estar mais três equipas da I Liga em ação, com o Tondela a receber o Caldas, da Liga 3, enquanto o Santa Clara vai enfrentar o Comércio e Indústria, do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol luso.

Já o Arouca vai visitar o terreno do Fafe, formação que milita na Liga 3, num dia que tem sete jogos agendados.

Já garantiram uma vaga nos oitavos de final o Benfica, AVS,

Programa e resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal

- Sexta-feira, 21 nov:

Atlético (L3) - (+) Benfica (I), 0-2

- Sábado, 22 nov:

(+) AVS (I) - Académico Viseu (II), 0-0 (7-6 gp)

Alpendorada (CP) - (+) Casa Pia (I), 0-3

(+) Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP), 4-0

Sporting de Covilhã (L3) -- (+) Lusitano de Évora (L3), 0-2

1.º Dezembro (L3) - (+) União de Leiria (II), 1-3

Estoril Praia (I) - (+) Famalicão (I), 1-2

(+) Sporting (I) - Marinhense (CP), 3-0

(+) FC Porto (I) - Sintrense (CP), 3-0

- Domingo, 23 nov:

Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II), 11:00

Vila Meã (CP) - Leixões (II), 14:00

Fafe (L3) - Arouca (I), 14:00

Farense (II) - Silves (D), 15:00

Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP), 16:00

Tondela (I) - Caldas (L3), 17:00

Sporting de Braga (I) - Nacional (I), 17:30