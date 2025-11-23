Já é conhecido o 11 do Nacional para o embate com o Braga
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita à 'Pedreira', para defrontar o Braga, na eliminatória da Taça de Portugal, que tem início às 17h30 (SportTV1).
Tiago Margarido apresentando a seguinte equipa: Lucas França, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Igor Liziero, Matheus Dias, Miguel Baeza, Chiheb Labidi, Paulinho Bóia, Jesús Ramírez
No banco alvinegro estão Kaique, Lenny Vallier, Chico Gonçalves, Martim Watts, André Sousa, Joel Silva, Deivison, Mootaz Nourani e Lucas João.