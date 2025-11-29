Essência do Vinho encerra hoje

A 13.ª edição da Essência do Vinho – Madeira termina esta noite, no Savoy Palace. O último dia do evento, que abriu às 15 horas, volta a reunir apreciadores e profissionais num ambiente marcado pela elegância e pela descoberta de novos vinhos.

No balanço, Susana Pimenta, directora de Marketing da Empresa Diário de Notícias, destaca um evento “mais sólido, focado e com vinhos excepcionais”, sublinhando a qualidade dos produtores e das provas comentadas.

A Essência do Vinho encerra às 22 horas, depois de três dias dedicados ao vinho, à gastronomia e à celebração da cultura vínica regional.