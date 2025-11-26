Fresneda agradece à equipa técnica de Rui Borges por ficar no Sporting

O futebolista espanhol Iván Fresneda agradeceu hoje à equipa técnica de Rui Borges a confiança depositada em si, que lhe permitiu ficar no Sporting, e recusou pensar à frente na Liga dos Campeões de futebol.

"O 'mister' e o 'staff' técnico tiveram muito a ver com o facto de eu ter ficado aqui no Sporting. Deram-me oportunidade de continuar a evoluir como jogador. Cresci muito na época passada, ainda mais esta época e tenho de crescer muito mais no clube. Agradeço muito ao 'mister' Rui Borges e a toda a equipa técnica", salientou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos belgas do Club Brugge, o defesa direito reforçou a ideia de que este duelo é tão importante como os outros, apesar de ainda encararem Bayern Munique e Paris Saint-Germain na fase de liga.

"Os jogos da Liga dos Campeões são sempre muito complicados e contra equipas de alto nível. Este jogo tem a mesma dificuldade dos próximos e dos que já foram. O mais importante é ganhar este jogo e, depois, pensar no resto", frisou o jogador.

Iván Fresneda, de 21 anos, apontou que o Club Brugge joga com um sistema tático semelhante ao do Sporting e isso constitui uma vantagem, falando também de um possível duelo com o grego Christos Tzolis, caso ambos sejam opção no encontro.

"O Club Brugge tem uma tática muito parecida à nossa. Isso não é problema, pelo contrário, pois deve ser algo que nós conhecemos. Se jogar eu ou o Vagiannidis, temos de estar muito concentrados, porque eles têm muito bons jogadores, seja o Tzolis ou outro. Temos de estar fortes", realçou o internacional jovem por Espanha.

Em relação ao sistema tático e se prefere alinhar com quatro defesas ou com três centrais e mais como ala, Fresneda assumiu que é "uma questão de adaptação".

"O mais importante é adaptarmo-nos. Já me adaptei antes, com o 'mister' Ruben Amorim, e, na época passada, também jogámos nesse esquema. É uma questão de adaptação", vincou o atleta, que soma 15 jogos na sua terceira época no clube.

O Sporting, 13.º, com sete pontos, e o Club Brugge, 22.º, com quatro, defrontam-se na quinta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, às 20:00 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do alemão Tobias Stieler.