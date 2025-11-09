Sporting de Braga volta às vitórias na recepção ao Moreirense

O Sporting de Braga venceu hoje na receção ao Moreirense por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com golos do uruguaio Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta.

Os bracarenses, que tinham perdido na ronda anterior no terreno do líder FC Porto, regressaram aos triunfos, com golos de Rodrigo Salazar, aos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Ricardo Horta, aos 71.

Apesar da derrota, o Moreirense, que reduziu nos minutos finais, por Maracás, aos 82, permanece no sexto lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, que é sétimo.