Sporting de Braga tenta manter ciclo vitorioso, FC Porto voltar aos triunfos
O Sporting de Braga vai tentar manter-se hoje no topo da classificação da fase de liga da Liga Europa de futebol, precisando para isso de vencer na receção ao Genk, enquanto o FC Porto procura regressar aos triunfos.
Na quarta jornada, os 'arsenalistas', que vêm de três triunfos em outros tantos jogos na competição, procuram chegar ao quarto frente à equipa belga, situada a meio da tabela, no 19.º lugar, com quatro pontos, resultantes de uma vitória e um empate.
Na teoria, a equipa do espanhol Carlos Vicens, a viver uma clara subida de forma internamente, apesar de na última jornada ter perdido em casa do FC Porto por 2-1, tem tudo para voltar a triunfar na fase de liga, situação que deixará os 'arsenalistas' com a continuidade praticamente assegurada e até em boas condições de 'fugir' ao play-off e seguir diretamente para os oitavos de final.
Depois de ter arrancado com duas vitórias, o FC Porto viu interrompida a sua série na última jornada da Liga Europa, com a derrota por 2-0 em casa dos ingleses do Nottingham Forest, pelo que se vê quase obrigado a vencer nesta nova deslocação, agora a casa dos neerlandeses do Utrecht, que estão afundados no 35.º e penúltimo lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado.
Nos Países Baixos, a equipa do italiano Francesco Farioli, líder da I Liga, vai tentar 'apagar' o único desaire até agora em toda a temporada e reforçar a candidatura aos 'oitavos' ou, na pior das hipóteses, ao play-off de acesso à próxima fase.
Com seis pontos em três jornadas, tudo continua possível para o lado do FC Porto, que terá pela frente o sexto posicionado da Liga neerlandesa, mas que, na Liga Europa, é uma das quatro equipas que ainda não somaram qualquer ponto.
Os 'dragões' são mesmo os primeiros a entrar em campo, às 17:45 (hora em Lisboa), com o Sporting de Braga a receber o Genk às 20:00.