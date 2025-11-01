Nacional apresenta duas alterações na recepção ao Famalicão

O Nacional recebe esta tarde o Famalicão, para a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com duas novidades no ‘onze’ inicial, com a entrada de Filipe Soares e Witi em detrimento de Laabidi e Pablo Ruan.

O conjunto ‘alvinegro’ tem em vista regressar às vitórias, na partida com início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira, após ter dividido os pontos, fora de portas, diante o Estoril Praia na ronda transata.

Veja quais foram as opções de Tiago Margarido para iniciar a partida diante dos famalicenses:

Kaique, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Filipe Soares, Igor Liziero, Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Witi.