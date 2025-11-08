Especialistas reúnem-se no Funchal para a Escola

A Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) promove, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira, o II Encontro de Administração Educacional, subordinado ao tema “E se a Escola fosse diferente? Educação e Sociedade: Futuros Possíveis...”.

O evento terá lugar, nos dias 10 e 11 de Novembro, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Este encontro - que pretende ser um espaço de reflexão sobre os desafios e caminhos futuros da educação - contará com a presença de reconhecidos conferencistas nacionais, entre os quais: José Carlos Vasconcelos, M.ª Emília Brederode Santos, José Pacheco Pereira e Luís Cardoso.

José Carlos Vasconcelos, jornalista e escritor, foi director da Visão e do Jornal de Letras, tendo uma vasta obra publicada. M.ª Emília Brederode Santos, antiga presidente do Conselho Nacional de Educação, é também conhecida pelo seu trabalho de inovação educativa, nomeadamente pela direcção pedagógica das quatro séries do programa Rua Sésamo, transmitido pela RTP entre 1987 e 1997. Foi ainda responsável por diversos projetos televisivos educativos, como Jardim da Celeste, Alhos e Bugalhos e Poemas Pintados.

Luís Cardoso, escritor premiado com o Prémio Oceanos de Literatura 2021 pelo livro Plantador de Abóboras, aproveitará o encontro para lançar em primeira mão a sua nova obra, “Hotel Timor”.

Já José Pacheco Pereira, historiador, comentador político e investigador, dispensa apresentações, sendo uma das presenças mais aguardadas do encontro.

