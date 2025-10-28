Escola Francisco Franco recebe amanhã o 'Inspiring Future'

A Associação Inspiring Future vai dinamizar, amanhã, várias actividades relacionadas com o Ensino Superior, direccionadas para os alunos do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco.

Haverá duas sessões genéricas sobre 'Acesso ao Ensino Superior', às 8:30 horas e às 15:15 horas, na sala de sessões. Haverá, ainda, sessões específicas sobre 'Ciências e Engenharias', 'Artes Visuais' e 'Gestão e Economia'.

Durante a manhã, no corredor junto ao bar dos alunos, decorre uma Feira do Ensino Superior que reúne representantes de várias universidades portuguesas.