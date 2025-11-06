Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar reúnem-se no Funchal

O 91.º encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar vai realizar-se no próximo domingo, dia 9 de Novembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Funchal.

A missa tem início pelas 11 horas, na referida igreja, seguindo-se de uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, também na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça.

Pelas 12h15 haverá uma visita ao Museu do RG3, onde estão as imagens de Nossa Senhora que acompanharam os militares que serviram no Ultramar e na Índia.

O almoço será pelas 13 horas no restaurante 'Encumeada'.

Haverá um autocarro que sai de Machio às 08h30, passa em Santa Cruz às 8h45, estará na Avenida do Mar às 9 horas (junto à GNR). Posteriormente, segue para a Igreja da Graça, na freguesia de Santo António. Depois da missa, o autocarro segue para o RG3, em São Martinho, e depois para o restaurante da Encumeada.

Aqueles que desejarem inscrever-se para participar devem comunicar para o telemóvel 968041678 para receberem mais informações, sendo que a despesa do almoço é compartilhada por todos e as famílias podem participar.