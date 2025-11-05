Escola da Torre distingue mérito escolar

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, distinguiu 55 alunos com os Prémios de Mérito Escolar referentes aos anos lectivos 2023/2024 e 2024/2025, distribuídos pelas categorias de Mérito, Assiduidade, Atitudes e Valores e Excelência.

A cerimónia contou com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Inovação, Elsa Fernandes, e do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, numa sessão que marcou o reconhecimento público do empenho e desempenho dos alunos.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes destacou que este é “um momento de celebração do trabalho, do esforço e das conquistas dos alunos”, sublinhando que “a escola é o espaço onde se constroem sonhos e se transformam vidas”.

A governante elogiou ainda o papel dos professores e das famílias, lembrando que “nada se alcança sozinho” e que “as escolas que melhor cumprem a sua missão são as que sabem adaptar as estratégias à realidade de cada comunidade e de cada aluno”.

A governante valorizou também a aposta da Escola da Torre na educação para os valores e para as artes, referindo que “avaliar atitudes e valores é também formar cidadãos” e que “a escola deve ajudar cada aluno a descobrir o seu talento, seja qual for a área”.

No encerramento, a secretária regional deixou uma palavra de felicitação à direcção da escola, à comunidade educativa e, em especial, aos alunos distinguidos, afirmando que “estes prémios são o reflexo de uma escola que cumpre o seu papel com excelência e humanidade”.