Baía do Funchal recebe última etapa do Campeonato Escolas de Canoagem 2025

A última etapa do Campeonato Escolas de Canoagem 2025 tem lugar na Baía do Funchal, no próximo dia 2 de Novembro, pelas 10 horas.

Segundo o comunicado enviado, a competição está dividida em 17 regatas, destinada aos escalões de formação, SS1, SS2 e SUPC, mínimos, menores, iniciados, infantis e cadetes (1º escalão).

A prova contará com a participação de 75 canoístas, em embarcações provenientes da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Por se tratar de uma competição de canoagem de mar, todas as categorias terão de percorrer uma distância de 2 quilómetros.

O evento conta com o apoio dea Câmara Municipal do Funchal e da Nélio Pereira Publicidade (NP).