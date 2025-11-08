“Centros de Capacitação são fundamentais para a inclusão social”

O Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Câmara de Lobos recebeu, esta semana, a visita da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. A deslocação teve como objectivo conhecer mais de perto o trabalho desenvolvido e reforçar a proximidade com a equipa técnica e utentes.

Inaugurado em 2003, o CACI de Câmara de Lobos destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam, por si sós, dar continuidade ao percurso formativo ou exercer actividade profissional, ou que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional. Actualmente, presta apoio a 45 utentes e conta com uma equipa multidisciplinar especializada.

Os Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão têm como missão assegurar a transição para a vida adulta, promover competências pessoais, sociais e relacionais, o bem-estar, a participação na comunidade e a capacitação para a inclusão social e profissional, potenciando a autonomia de cada pessoa.

Durante a visita, a secretária regional destacou o papel essencial destas respostas sociais. “Os Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão, enquanto respostas sociais especializadas, têm uma importância fundamental na promoção da qualidade de vida, da autonomia e da inclusão social das pessoas com deficiência”, sublinhou Paula Margarido, citada em nota de imprensa..

A visita contou ainda com a presença da vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, da directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e do presidente da Junta de Freguesia, Filipe Freitas.