José Manuel Rodrigues enaltece papel da comunicação social da Igreja

O secretário regional de Economia recebeu, hoje, em nome do presidente do Governo Regional da Madeira, os bispos de Portugal e de Espanha que participam no Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social, que decorre no Funchal até à próxima quarta-feira.

Trata-se de um encontro que “acontece todos os anos para trocar opiniões sobre as formas de melhorar a comunicação eclesial”, começou por explicar D. Nuno Brás, Bispo do Funchal. Este ano, o tema em debate é "A linguagem na comunicação eclesial", retomando a necessidade criar sintonias entre todos os públicos, nomeadamente no contexto da inteligência artificial.

O secretário Regional da Economia deu as boas-vindas à Madeira de todos os participantes, explicando que o presidente do Governo teve de ir a Bruxelas para tentar negociar o Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, onde a proposta para as regiões ultraperiféricas portuguesas e espanholas aponta para cortes nos fundos de coesão, para “beneficiar investimentos na área da defesa e da segurança”, referiu José Manuel Rodrigues.

Perante os bispos, o governante explicou que, face à tensão mundial, “até entende que o investimento deva ser feito, mas sem prejudicar o combate às desigualdades sociais, à pobreza e à coesão social das regiões mais pobres da União Europeia, como as regiões insulares e ultraperiféricas”.

José Manuel Rodrigues enalteceu a importância do trabalho dos bispos que lidam com a comunicação social. “É com gosto que tenho visto uma presença muito assídua, persistente e bem feita nas redes sociais por parte da Igreja Católica “, vincou o secretário da economia. “Apraz-me registar, porque acho que é um caminho que a igreja durante muitos anos terá, porventura, esquecido, mas que nos últimos anos ganhou uma força muito grande”, concluiu.

Anualmente, os responsáveis pelo sector das comunicações sociais nas conferências episcopais de Portugal e Espanha encontram-se para dialogar sobre projetos em curso em cada um dos países. No Funchal vão partilhar desafios e debater novas estratégias de comunicação.