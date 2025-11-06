PS questiona secretária da Inclusão sobre falta de transportes para os utentes do CACI

O PS deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um conjunto de questões dirigidas à secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, acerca do transporte dos utentes do Centro de Actividades de Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal.

Os socialistas afirmam terem tido conhecimento da avaria de duas carrinhas da instituição, situação que está a comprometer "quer o transporte dos utentes para a instituição, quer para as actividades desenvolvidas no exterior". Isabel Garcês dá conta de que, há cerca de um mês que a carrinha de transporte adaptado que efectuava diariamente a deslocação dos utentes utilizadores de cadeira de rodas do seu domicílio para o CACI, e vice-versa, se encontra avariada. Na mesma circunstância encontra-se outro veículo que efectuava o transporte dos utentes para actividades fora da instituição, nomeadamente para a canoagem e a natação.

É tendo em conta estas informações que o PS quer perceber que esforços foram desenvolvidos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, ou a sua tutela, para realizar o transporte dos utentes utilizadores de cadeira de rodas e se os veículos avariados foram substituídos (e se sim, com que meios). Isabel Garcês pergunta também que soluções foram apresentadas às famílias no sentido de assegurar o transporte dos utentes para as actividades fora da instituição e, no que concerne às famílias sem recurso a transporte privado, que soluções foram implementadas para que a frequência no CACI fosse assegurada.