Paula Margarido destaca importância da inclusão e do apoio aos utentes do CACI de São Vicente

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou, esta quinta-feira, o Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de São Vicente, onde reuniu com a equipa técnica, liderada por Gabriel Caires, e contactou directamente com os 22 utentes desta resposta social especializada.

"Aqui, vê-se humanidade, profissionalismo e dignidade. Este centro faz a diferença na vida das pessoas e das famílias", sublinhou a governante, que esteve acompanhada pela vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues.

O CACI de São Vicente promove a autonomia, a inclusão e a participação activa das pessoas com deficiência na comunidade. A resposta é assegurada diariamente por uma equipa multidisciplinar de oito profissionais, que trabalham áreas como artes criativas, têxteis, cerâmica, actividades de vida diária, agricultura e jardinagem, bem como estimulação sensorial, actividades motoras e educação ambiental.

Instalado no Sítio da Vargem, Rosário, num edifício reconstruído e adaptado para o efeito, o CACI dispõe de boas condições de acessibilidade e de espaços diferenciados que permitem um acompanhamento personalizado. Nos espaços exteriores, a secretária regional visitou a horta e a área sensorial desenvolvidas pelos próprios profissionais e utentes. "É um exemplo claro de como capacidade, criatividade e afecto constroem inclusão todos os dias", frisou.

Sublinhando a importância da coesão territorial e do direito à igualdade de acesso aos apoios, mesmo em territórios de menor densidade populacional, Paula Margarido destacou que "ninguém pode ser deixado para trás por viver longe dos centros urbanos. A inclusão tem de chegar a São Vicente, ao Porto Moniz e a cada freguesia".

Para garantir esse acesso, o CACI conta com apoio logístico da ADENORMA, que disponibiliza uma viatura para transporte dos utentes e para o desenvolvimento de actividades na comunidade. O transporte diário dos utentes oriundos do concelho do Porto Moniz é assegurado pela Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.

Não obstante, a governante também destacou o "enorme compromisso humano" da equipa técnica do CACI de São Vicente e reafirmou que o Governo Regional "mantém o compromisso de continuar a reforçar as condições de apoio e mobilidade das pessoas com deficiência em toda a Região Autónoma, com especial atenção aos concelhos do Norte".