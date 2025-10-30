"Estatísticas são fundamentais para a ACIF"

A relevância das estatísticas para a ACIF e para as empresas, por permitirem identificar tendências, apoiar decisões informadas e contribuir para uma economia mais competitiva e saudável, é a primeira ideia expressa por António Jardim Fernandes, presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal, num vídeo hoje divulgado pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), por ocasião do 45.º aniversário deste organismo público.

"Mas os dados têm de ser fiáveis e serem dados em tempo útil para se tornarem verdadeiras ferramentas de gestão e de antecipação", alerta, contudo, o presidente da principal organização empresarial da Região. Respondendo a três perguntas formuladas pela autoridade estatística regional, António Jardim Fernandes manifesta o seu interesse pelas "estatísticas gerais, sobre conjuntura e pelas contas dos vários sectores", com destaque para as estatísticas do turismo.

O dirigente realça não só o facto de a Região dispor de dados sobre as rent-a-car, mas também os dados das unidades de alojamento local com menos de 10 camas estarem incluídas nas estatísticas do turismo, algo importante para proporcionar "um retrato mais fiel deste sector".

Sobre as áreas que considera importantes aprofundar pela DREM em termos de dados estatísticos, o presidente da ACIF é bastante ambicioso. Além de solicitar a actualização da Conta Satélite do Turismo regional, Jardim Fernandes deseja dispor de dados detalhados sobre vários sectores, de modo a apoiar a contratação colectiva.

Informação sobre sectores estratégicos como o digital, o sector energético, a economia azul, a pegada ambiental, a satisfação e confiança de residentes, os turistas e empresas, bem como dados que avaliem a governação pública e o cumprimento dos programas sufragados, fazem parte das áreas sobre as quais o presidente ACIF considera importante haver estatísticas.

Depois de Rubina Leal, Duarte Freitas, Sílvio Fernandes e Cristina Pedra, António Jardim Fernandes foi a quinta personalidade convidada pela autoridade estatística regional a reflectir sobre a importância da estatística e sobre o papel que a DREM tem desempenhado na divulgação de informação que caracteriza a realidade regional.