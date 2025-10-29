'Rota da Saúde' aborda inclusão e bem-estar dia 6 de Novembro no Colégio dos Jesuítas

A ADNME-RAM – Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira organiza, no próximo dia 6 de Novembro, a iniciativa 'Rota da Saúde: Barreiras e Tabus nas DNME – Barreiras Físicas, Inclusão e Afectos', que terá lugar no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O evento, direcionado a estudantes, profissionais e comunidade em geral, reunirá especialistas para debater desafios e soluções em torno das doenças neuro-musculares e esqueléticas (DNME).

O programa inclui palestras, testemunhos, exemplos práticos e espaço para debate, promovendo uma reflexão participada sobre inclusão.

Entre os temas em destaque estarão barreiras digitais, físicas e sociais, tabus, inclusão, acessibilidade, afectos, ética e humanização nos cuidados de saúde, assim como exemplos práticos de inclusão – ROTA101MadeiraR.

A 'Rota da Saúde' pretende "mobilizar a sociedade para a redução de barreiras e promoção de uma cidadania mais inclusiva, envolvendo toda a comunidade educativa, profissionais e público em geral". O objectivo é "potenciar um ambiente participativo e inclusivo, promovendo a valorização da dignidade humana e o reconhecimento das necessidades físicas, emocionais e sociais de todos".

A participação no evento é gratuita, mediante inscrição prévia via e-mail ([email protected]).

Programa resumido: