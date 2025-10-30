Programa PRINT 2025 garante apoio a 14 projectos de empreendedorismo social

Foram assinado, esta tarde, os contratos-programa que garantem apoio aos 14 projectos de empreendedorismo social que fazem parte da 2.ª fase do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) 2025.

Nessa cerimónia, de decorreu no Centro de Juventude do Funchal, onde esteve presente André Alves, director regional de Juventude, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude sublinhou que o empreendedorismo jovem é um motor de transformação social e que "o impossível vence-se fazendo", citando Nelson Mandela. "Hoje celebramos o vosso talento e a vossa coragem. Parabéns por transformarem desafios em oportunidades e ideias em impacto real", afirmou Paula Margarido, conforme refere o seu gabinete, em comunicado.

Entre os promotores dos projectos agora apoiados estão quatro associações juvenis, nove grupos informais de jovens e uma associação escutista, representando um investimento global de 39.505 euros. No conjunto das duas fases de 2025, o PRINT apoiou 28 projectos, num montante total de 78 mil euros, resultantes de 39 candidaturas apresentadas.

"Os projectos apoiados abrangem áreas tão diversas como a saúde e o bem-estar, a sustentabilidade e a moda, a criação artística e musical, o empreendedorismo cultural, a inclusão social e a inovação digital, envolvendo mais de 10 mil participantes em toda a Região Autónoma da Madeira", refere a Secretaria, no comunicado.

O Programa PRINT, criado pela Portaria n.º 6/2021, apoia iniciativas de empreendedorismo social juvenil de carácter inovador, sustentável e de impacto comunitário, contribuindo para a participação cívica, o desenvolvimento local e a coesão social.