Madeira reforça cooperação com Fundação 'la Caixa' em projectos sociais e inclusão

A Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude promove, amanhã, pelas 14h30, uma sessão pública de apresentação dos Prémios BPI Fundação 'la Caixa' e do Programa Incorpora, iniciativas que visam apoiar financeiramente projectos de impacto social e promover a integração profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A sessão será presidida pela secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e contará com a presença do director do Banco BPI, José Pena do Amaral, da subdirectora-geral de Cultura e Território da Fundação 'la Caixa', Maria João Cabral, e do coordenador do Programa Incorpora, Bruno Coutinho.

O evento marca um momento importante na consolidação da cooperação entre o Governo Regional da Madeira e a Fundação 'la Caixa', parceria que se traduz em novas oportunidades de financiamento e desenvolvimento social para as instituições regionais.

Nesta ocasião, será apresentado o Programa Incorpora, cuja implementação na Região Autónoma da Madeira está prevista para 2026, e que pretende reforçar a integração socioprofissional de pessoas em risco de exclusão, através de um modelo de cooperação entre entidades sociais, empresas e administração pública.

Serão também divulgados os Prémios BPI Fundação 'la Caixa', que reconhecem e apoiam projectos de instituições sem fins lucrativos nas áreas da Infância, Capacitar, Seniores e Solidariedade.

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, terá oportunidade de destacar a importância da colaboração entre o setor público, privado e social.