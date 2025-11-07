Equipa de resgate privada já reuniu com a PSP da Madeira

A equipa de resgate privada que foi contratada pela família e amigos de Igor Holewiński para procurá-lo já reuniu com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública.

Fábio Castro, subintendente da PSP, confirmou ao DIÁRIO que esta equipa esteve reunida com a polícia a fim de perceber as diligências que já foram feitas até ao momento.

Informou ainda que já foram também estabelecidos contactos com as embaixadas a informar o trabalho já realizado pela polícia, dando conta de que as buscas por parte das autoridades regionais serão suspensas durante o fim-de-semana, havendo uma nova reavaliação na segunda-feira.

Entretanto, esta equipa privada vai realizar as buscas de forma independente, percorrendo novamente os locais já cobertos pelas autoridades regionais.

