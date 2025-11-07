IASaúde confirma que se reuniu com ADSE em Lisboa

A presidente do IASaúde, Rubina Silva, acompanhada dos directores dos Sistemas de Informação e da Contratualização, Miguel Teixeira e Álvaro Gomes, bem como da coordenadora da Secção de Reembolsos, Odília Jesus, reuniram-se com os responsáveis da ADSE, em Lisboa, informa o instituto através de comunicado enviado à imprensa.

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição desta sexta-feira, esta deslocação teve como principal objetivo a transferência estratégia de know-how e a avaliação de modelos de gestão de reembolsos mais ágeis e eficientes, com o intuito de avaliar a possibilidade de aplicar modelos mais eficientes na Região.

O IASaúde refere que "pretende identificar oportunidades de melhoria e reduzir significativamente os tempos de espera no processamento de reembolsos, reforçando o compromisso da Instituição em prol do utente". Isto porque, conforme noticia hoje o DIÁRIO, há milhares de utentes que continuam à espera dos reembolsos das despesas de saúde.