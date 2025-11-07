30.ª edição do projecto 'A Química é Divertida' nos laboratórios do CQM

O Centro de Química da Madeira (CQM) promove, nos dias 27 e 28 de Novembro, nos laboratórios do Departamento de Química da Universidade da Madeira, a 30.ª edição do projecto 'A Química é Divertida'.

Integrada na Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia – Ciência Viva, esta iniciativa, provavelmente a mais antiga acção de divulgação de Ciência do país, tem como objectivo aproximar a ciência dos mais jovens, despertando o interesse pela Química e pela Bioquímica através de experiências simples, visuais e interactivas.

O projecto destina-se a crianças e jovens, do pré-escolar ao ensino secundário, e está também aberto ao público em geral.

Nesta edição, destaque ainda para a Oficina de Projetos de Doutoramento, uma actividade dirigida a estudantes do Ensino Secundário, Técnico-profissional e Universitário, que proporcionará um contacto directo com o trabalho em curso dos estudantes de doutoramento e com o seu impacto na sociedade.

As inscrições estão abertas até ao dia 21 de Novembro, através do endereço https://qdiv.cqm.uma.pt.A participação é limitada e dependente da ordem de inscrição.