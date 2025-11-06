Madeira pode ser o laboratório europeu da inovação e da sustentabilidade

O presidente da direcção da ACIF-CCIM, António Jardim Fernandes, participou, esta terça-feira, na Conferência de Alto Nível 'A Região Autónoma da Madeira na Agenda Estratégica da UE: Conectividade, Segurança, Sustentabilidade', que teve lugar em Bruxelas, no Parlamento Europeu.

Na sua intervenção, António Jardim Fernandes destacou o papel estratégico da Madeira e das Regiões Ultraperiféricas (RUP) na autonomia, segurança e projecção internacional da União Europeia.

Sublinhou que as RUP são "activos estratégicos da União", defendendo políticas europeias específicas, estáveis e ambiciosas, com orçamentos próprios e reforçados. Alertou ainda para o risco de retrocesso que representaria a diluição dos actuais instrumentos financeiros, como o POSEI, FEDER-RUP e majorações de co-financiamento, no próximo Quadro Financeiro Plurianual.

Referiu o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) como um pilar essencial da competitividade regional, apelando à rápida negociação do Regime V, que deve evoluir para um modelo fiscal e regulatório moderno, integrado e atractivo, capaz de promover inovação, investimento produtivo e sustentabilidade.

Apontou a Madeira como uma "gateway económica e tecnológica entre a Europa, África e as Américas", bem como um território de experimentação de políticas e tecnologias europeias, um verdadeiro laboratório vivo da transição verde e digital.

Enfatizou ainda a visão Madeira 2050, assente numa ilha auto-suficiente em energia, água e alimentos, com uma economia verde e azul, sustentada pela inovação, pela inteligência artificial e pela governação digital participativa.

António Jardim Fernandes destacou o ecossistema regional de empresas tecnológicas, energéticas e criativas, bem como o envolvimento da ACIF em 17 projectos europeus, mobilizando mais de 12 milhões de euros em investimento e mais de 200 parceiros internacionais.

Concluiu que a Madeira está pronta para se afirmar como uma plataforma europeia no Atlântico e para projectar a Europa no mundo e no futuro.

Nesta mesma ocasião, a directora-geral para o Mercado Interno, Indústria e Empreendedorismo da Comissão Europeia, Nathalie Berger, referiu que a Madeira, graças à sua posição atlântica, economia de serviços e potencial de energia renovável, pode se tornar num modelo de inovação sustentável, atraindo investimentos na área da sustentabilidade e reforçando a competitividade das suas PME e do Turismo.

A conferência, que contou com a presença de membros da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, entre os quais o seu vice-presidente, reuniu igualmente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), Rogério Gouveia, o presidente da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), Rui Caldeira, e o sócio-gerente da Euromar, Albrecht Gundermann.