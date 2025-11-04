Madeira na edição comemorativa dos 75 anos da WorldSkills

A Região Autónoma da Madeira está representada no Campeonato das Profissões, através do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM). O evento tem início esta terça-feira e prolonga-se até ao dia 8 de Novembro, na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa.

Por estar a celebrar o seu 75.º aniversário, a WorldSkills International, organização responsável pelos Campeonatos das Profissões, organiza uma edição especial, recriando a primeira competição realizada em 1950, em Madrid, agora com uma abordagem moderna e adaptada aos desafios atuais.

A celebração contará com duas modalidades de competição, uma presencial, com provas realizadas com máquinas e ferramentas manuais, e uma digital, totalmente desmaterializada, com desafios desenvolvidos em formato online.

A RAM participará em ambas vertentes. Na competição presencial, na profissão de Fabricação Aditiva, com a presença de uma concorrente, formanda do curso de aprendizagem mais de Técnica Especialista em Manutenção Industrial/Mecatrónica e de um presidente de júri. Na competição digital, marcará presença na área de Tecnologia de Design Industrial, com um concorrente também formando do curso de aprendizagem mais de Técnico Especialista em Manutenção Industrial/Mecatrónica e de um membro de júri.

As profissões em concurso na modalidade presencial incluem a Mecânica Industrial, Torneamento CNC, Fresagem CNC, Instalações Elétricas e ainda a Marcenaria e a Fabricação Aditiva. Já na vertente digital, os desafios abrangem a Engenharia Mecânica CAD, a Tecnologia de Design Industrial, CNC para Madeiras, bem como o Fabrico Assistido por Computador (CAM) e Projeto Eletrotécnico.

A participação da Madeira nesta edição comemorativa da WorldSkills reforça o compromisso do Governo Regional da Madeira com a valorização das competências profissionais e com a excelência na formação técnica, pilares estratégicos promovidos pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, sob tutela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os cursos de aprendizagem são apoiados pelo Madeira 2030, pelo Governo Regional da Madeira, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia.